В Лельчицах поймали рысь, которая неделю пугала местных жителей

В Лельчицах поймали рысь, которая в течение целой недели бродила по улицам городского поселка, заходила на подворья и уносила с собой домашнюю птицу. Об этом в среду сообщили представители УВД Гомельского облисполкома.

смотрите также В Лельчицком районе ГАИ стреляла по трактору, чтобы его остановить

5 февраля лельчицким милиционерам сообщили, что во дворе одного из частных домов на улице Покрышкина разгуливает рысь. Целую неделю местные жители могли наблюдать лесного гостя в частном секторе и неоднократно обращались к правоохранителям по поводу пропажи домашней птицы.

Прибывшие по вызову сотрудники милиции увидели рысь на сарае одной из усадеб. Поймать хищное животное помогли спасатели и работники коммунального хозяйства. Лельчицкие коммунальники приютили рысь приютили на ночь, а сегодня ее привезли в Октябрьский зоопарк.