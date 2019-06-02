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06. 02. 2019

В Лельчицах поймали рысь, которая неделю пугала местных жителей

В Лельчицах поймали рысь, которая в течение целой недели бродила по улицам городского поселка, заходила на подворья и уносила с собой домашнюю птицу. Об этом в среду сообщили представители УВД Гомельского облисполкома.

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5 февраля лельчицким милиционерам сообщили, что во дворе одного из частных домов на улице Покрышкина разгуливает рысь. Целую неделю местные жители могли наблюдать лесного гостя в частном секторе и неоднократно обращались к правоохранителям по поводу пропажи домашней птицы. 
 
Прибывшие по вызову сотрудники милиции увидели рысь на сарае одной из усадеб. Поймать хищное животное помогли спасатели и работники коммунального хозяйства. Лельчицкие коммунальники приютили рысь приютили на ночь, а сегодня ее привезли в Октябрьский зоопарк.

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