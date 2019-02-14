Минчанин убежал из магазина с продуктами, услышав на кассе их цену

Услышанная на кассе одного из столичных магазинов сумма за продукты питания настолько шокировала 56-летнего мужчину, что он схватил с прилавка пакет с покупками и убежал, не рассчитавшись. Вскоре минчанина задержали сотрудники уголовного розыска Партизанского РУВД.

Мужчина пришел в один из минских магазинов, набрал в корзину продуктов на 27 рублей и отправился к кассе, чтобы оплатить покупки. Однако он совсем не ожидал, что продукты обойдутся так дорого.

Когда кассир пробила товары и озвучила общую сумму, мужчина схватил пакет с продуктами и убежал. Вскоре его задержали по месту жительства.

Задержанный пояснил милиционерам, что не ожидал услышать такую большую сумму, а необходимых для оплаты денег у него не было. По словам мужчины, он собирался занять денег у знакомых и вернуть необходимую сумму в магазин. Прямо на следующий день.