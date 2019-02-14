«Белпочта» повышает тарифы на пересылку международных почтовых отправлений

С 15 февраля «Белпочта» поднимет тарифы на пересылку международных почтовых отправлений. Как сообщается на сайте предприятия, повышение будет незначительным, передает Телеграф.
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новость
С 15 февраля «Белпочта» поднимет тарифы на пересылку международных почтовых отправлений. Как сообщается на сайте предприятия, повышение будет незначительным, передает Телеграф.
- Папа, ты можешь решить за меня задачу по математике?
- Нет, сынок, это будет неправильно.
- Да ладно, ты хотя бы попытайся!