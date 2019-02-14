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14. 02. 2019

«Белпочта» повышает тарифы на пересылку международных почтовых отправлений

Источник фото: Telegraf.by

С 15 февраля «Белпочта» поднимет тарифы на пересылку международных почтовых отправлений. Как сообщается на сайте предприятия, повышение будет незначительным, передает Телеграф.

Сегодня представители «Белпочты» проинформировали своих клиентов об изменении тарифов на пересылку международных почтовых отправлений, что произойдет 15 февраля. Это коснется письменной корреспонденции, посылок, отправлений ускоренной почты. 
 
На сайте почтового оператора отмечается, что с завтрашнего дня пересылка почтовых карточек, простых писем, бандеролей и мелких пакетов весом до 100 г будет стоить на 6 копеек дороже, чем обычно. «В среднем повышение тарифов составит не более 5%»№, - заверили в «Белпочте».
 
Стоимость пересылки почтовых отправлений по Беларуси останутся без изменений.

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