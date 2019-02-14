Диспетчер службы 102 отговорила жителя Гродно от самоубийства

В Гродно сотрудница службы 102 отговорила мужчину совершать самоубийство, назначив ему свидание. Как выяснилось, нетрезвый житель Гродно горевал из-за расставания с девушкой и собирался пустить в квартиру газ.

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В УВД Гродненской области сообщили, что около часа дня 13 февраля по номеру 102 позвонил 32-летний житель Гродно, который сообщил, что собирается совершить суицид. Способ для того, чтобы покончить с жизнью, он выбрал опасный для жильцов дома: мужчина намеревался пустить в квартиру газ.

Сотрудница экстренной службы Ольга Гамеза стала разговаривать с мужчиной, который явно находился в пьяном состоянии. Он рассказал, что его бросила девушка и поэтому он так сильно переживает, что даже решился на самоубийство. Правоохранители выяснили адрес мужчины, а сотрудница службы 102 намеренно тянула время, чтобы ее коллеги успели вовремя добраться до звонившего.

В УВД отметили, что мужчине настолько понравился голос диспетчера 102, что он передумал расставаться со своей жизнью и даже захотел встретиться с девушкой. Он назначил ей свидание возле продуктового магазина по улице Щорса.

Кавалер быстро собрался и отправился на встречу, по пути продолжая общаться с диспетчером. Однако мужчину там поджидала не миловидная блондинка, а суровые милиционеры, которые его задержали.