Суд над Золотовой: очередной свидетель заявил о давлении на допросе

Уже третий свидетель по «делу БелТА» заявил, что на предварительном следствии на него оказывалось давление, чтобы он оговорил главного редактора TUT.by Марину Золотову. В пятницу, 15 февраля, в столичном суде продолжается рассмотрение дела о бездействии должностного лица.

Допрашивать свидетелей начали еще вчера. Главред портала Realt.by Владислав Кулецкий и редактор TUT.by Ульяна Бобоед заявили о давлении во время следствия и попытках добиться от них нужных показаний. Сегодня в суде выступила еще одна сотрудница TUT.by Галина Уласик. Она заявила, что следователи добивались, чтобы она дала нужные показания против Марины Золотовой.

Галину Уласик задержали 7 августа после обыска и продержали в изоляторе временного содержания два дня. «На допросе следователи мне сказали, что я должна заявить, что заходила на БелТА по указанию Золотовой. Мне сказали, что если я не иду на контакт со следствием, меня задерживают. И отправили в ИВС», - рассказала журналист.

Она не стала отрицать, что пользовалась платной лентой новостей БелТА под чужим логином, но обратила внимание, что никогда не обсуждала это с Мариной Золотовой.

Ее коллега Анна Руденко в свою очередь подтвердила, что использовала чужой пароль для доступа к материалам, опубликованным на сайте БелТА, но Золотова об этом не знала и не давала указаний так делать.