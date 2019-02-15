Лента RSS
Подписаться на ленту
15 февраля 2019, пятница, 15:12
+3°C
Завтра +4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,44
15. 02. 2019

Суд над Золотовой: очередной свидетель заявил о давлении на допросе

Источник фото: Следственный комитет

Уже третий свидетель по «делу БелТА» заявил, что на предварительном следствии на него оказывалось давление, чтобы он оговорил главного редактора TUT.by Марину Золотову. В пятницу, 15 февраля, в столичном суде продолжается рассмотрение дела о бездействии должностного лица.

смотрите также Свидетель по «делу БелТА» заявил о фальсификации показаний на допросе
Допрашивать свидетелей начали еще вчера. Главред портала Realt.by Владислав Кулецкий и редактор TUT.by Ульяна Бобоед заявили о давлении во время следствия и попытках добиться от них нужных показаний. Сегодня в суде выступила еще одна сотрудница TUT.by Галина Уласик. Она заявила, что следователи добивались, чтобы она дала нужные показания против Марины Золотовой.
 
Галину Уласик задержали 7 августа после обыска и продержали в изоляторе временного содержания два дня. «На допросе следователи мне сказали, что я должна заявить, что заходила на БелТА по указанию Золотовой. Мне сказали, что если я не иду на контакт со следствием, меня задерживают. И отправили в ИВС», - рассказала журналист.
 
Она не стала отрицать, что пользовалась платной лентой новостей БелТА под чужим логином, но обратила внимание, что никогда не обсуждала это с Мариной Золотовой.
 
Ее коллега Анна Руденко в свою очередь подтвердила, что использовала чужой пароль для доступа к материалам, опубликованным на сайте БелТА, но Золотова об этом не знала и не давала указаний так делать.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Вся немецкая кухня заточена под один соус - пиво.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.