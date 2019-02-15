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15. 02. 2019

Глава РНПЦ травматологии и ортопедии получил 7,5 года за взятки

Александр Белецкий

Известный белорусский травматолог, академик, директор РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий, которого задержали в рамках расследования нашумевшего "дела медиков" о коррупции в системе здравоохранения Беларуси, получил семь с половиной лет лишения свободы с конфискацией имущества за получение взятки в особо крупном размере. Такой приговор сегодня вынес Минский городской суд.

В пятницу, 15 февраля, Мингорсуд приговорил главу Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александра Белецкого к 7 годам 6 месяцам колонии усиленного режима – такое наказание для врача просил государственный обвинитель. Также по решению суда у него конфискуют личное имущество. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.
 
Сотрудники милиции взяли Александра Белецкого под стражу сразу осле оглашения приговора, пишет TUT.by.
 
Как ранее сообщал Телеграф, директор РНПЦ травматологии и ортопедии брал взятки в размере 1000-2000 евро, 3000 долларов. После задержания в его тайниках обнаружили около 500 тысяч долларов в эквиваленте. На суде он объяснил происхождение этих денег – мол, эти деньги ему давали богатые друзья-бизнесмены.

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