Лукашенко и Путин не обсуждали компенсации Минску за налоговый маневр

Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в Сочи не обсуждали тему налогового маневра в России и его последствий для Беларуси. Об этом сегодня рассказал журналистам белорусский лидер.

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Александр Лукашенко и Владимир Путин встречаются уже третий день подряд. Сегодняшняя их встреча, посвященная сотрудничеству Беларуси и России в гуманитарной сфере, прошла на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи. Лукашенко заявил, что за все три дня они ни словом не обмолвились о налоговом маневре.

При этом президент Беларуси отметил, что они еще подойдут к этой теме. «Но кроме налогового маневра у нас еще много проблем, которые, кроме нас, никто не решит. По крайней мере, толчок к этому мы должны были дать. И мы это делаем», - заявил он.

Сегодня главы государств обсуждали взаимодействие в гуманитарной сфере, и Лукашенко объяснил, почему именно эта тема была затронута: «Мы обделили эти сферы вниманием. Все больше говорим о финансах, экономике, промышленности и меньше занимались вопросами гуманитарного сотрудничества. И проблемы, которые надо решать, решаться не будут».

Также Лукашенко и Путин договорились посмотреть и на развитие отношений в рамках Союзного государства, в том числе на союзный договор. «Мы откровенно друг другу говорим о том, что мы же не вечные, - продолжил он. - Мы когда-то уйдем. Что оставим нашим детям? Как они продолжат нашу политику?».