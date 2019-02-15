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15. 02. 2019

Туристам закрыли путь на Эверест из-за мусора

Власти Китая решили закрыть на неопределенный срок базовый лагерь Эвереста в Тибете для туристов, чтобы убрать накопившийся мусор, сообщает South China Morning Post.

Обычным туристам будет разрешено посещать районы вокруг монастыря Ронгбук на высоте около 5 тысяч метров над уровнем моря.

Посещать базовый лагерь, расположенный на высоте более 5 тысяч метров, смогут только лица, получившие разрешение на восхождение. В этом году разрешено подниматься около 300 альпинистам. Обычным туристам вход будет запрещен.

Альпинисты, которые получат разрешение на восхождение, должны будут выполнять более строгие экологические правила, в том числе будут обязаны вывозить с собой весь свой мусор.

Отмечается, что также будет создана группа из 200 человек, чтобы убрать уже скопившийся мусор.

Напомним, в мае прошлого года члены франко-непальской экспедиции собрали на склонах Эвереста более пяти тонн мусора – газовых баллонов, палаток, консервных банок и пластика. 

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Источник: korrespondent.net

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