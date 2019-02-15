Представитель ЕЭК обвинил TUT.BY в распространении ложной информации

Глава Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии Игорь Гаевский обвинил TUT.by в распространении лживой информации.

Игорь Гаевский назвал опубликованную 14 февраля на белорусском портале TUT.by статью о «нежелании» ЕЭК вырабатывать механизм регулирования транзита сельскохозяйственной продукции по территории ЕАЭС и об «игнорировании» комиссией обращений Россельхознадзора не соответствующей действительности. Об этом он заявил в интервью журналистам БелТА.

Директор департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК уточнил, что журналисты портала не обращались за комментариями в ЕЭК.

«Проводимая комиссией работа по снятию технических барьеров крайне чувствительно воспринимается отдельными надзорными органами государств - членов союза, действия которых могут выходить за рамки их компетенции и полномочий. Как следствие, ими применяется вброс дезинформирующего контента в СМИ», - заявил Гаевский и добавил, что транзит сельхозпродукции в ЕАЭС будет обсуждаться 22 февраля на заседании совета ЕЭК в Москве.

Стоит отметить, что в упомянутой выше статье TUT.by опубликовал пресс-релиза Россельхознадзора, в котором говорится , что Сергей Данкверт намерен направить некоторым министрам письмо с информацией «об игнорировании г-ном Назаренко неоднократных обращений Россельхознадзора с призывом проработать на уровне ЕЭК озвученные выше вопросы».