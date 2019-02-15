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15. 02. 2019

«Тигры» против «Медведей». Лукашенко и Путин сыграли в хоккей

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

После совещания в образовательном центре «Сириус» в Сочи, на котором обсуждалось сотрудничество Беларуси и России в гуманитарной сфере, Александр Лукашенко и Владимир Путин вместе сыграли в хоккей на льду спортивного комплекса «Шайба». Лидеры двух стран выступали в одной команде.

смотрите также Появилось видео, как Лукашенко и Путин катаются на лыжах в Сочи
Во время товарищеского хоккейного матча Александр Лукашенко и его сын Николай вышли на лед в форме национальной сборной под номером 1, а Владимир Путин выступал под номером 11. Они играли за команду «Тигров» в бело-красной форме, а их соперниками были красно-синие «Медведи».
 
Перед матчем Александр Лукашенко и некоторые другие игроки вышли на лед пораньше, чтобы разогреться. Они катались и отрабатывали броски по воротам.
 

Лукашенко и Путин вышли на лед, чтобы сыграть в хоккей на арене "Шайба" в Сочи

 
На сегодняшней встрече с Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил, что в России наблюдается избыток спортсменов, а в Беларуси – предостаточно вакансий. В связи с этим президент отметил, что россияне, которые занимают места вне призовой тройки на национальном уровне и не могут участвовать в международных турнирах, могут выступать за Беларусь.

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