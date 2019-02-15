Приговор по «делу медиков»: Стрижака приговорили к 7,5 года колонии

Сегодня в Минске вынесли второй приговор по «делу медиков». Бывший начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак был признан виновным в получении взятки и приговорен к семи с половиной годам колонии с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности пять лет.

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Как следует из сообщения Верховного суда Беларуси, суд Центрального района Минска признал Андрея Стрижака виновным по ч. 2 ст. 430 Уголовного кодекса и приговорил его к 7 годам 6 месяцам заключения, которое он будет отбывать в колонии усиленного режима. Такой срок для него запрашивал прокурор. Также у бывшего чиновника конфискуют имущество.

По версии следствия, бывший глава Гродненского облздрава в течение четырех лет получил от бизнесменов, которые поставляли медицинскую техник в учреждения здравоохранения, более 30 тысяч долларов. За «благодарность» он способствовал тому, что с частными фирмами своевременно рассчитывались за поставленный товар.

Сам Андрей Стрижак признал не все факты взяток и согласился лишь с суммой в 19,7 тыс. долларов.