В 2018 году реальные доходы населения выросли на 8% - Белстат

В 2018 году реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси выросли на 8 процентов. Об этом в пятницу, 15 февраля, сообщили представители Национального статистического комитета, передает Телеграф.

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Реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом налогов и сборов, скорректированные на уровень инфляции. В январе-декабре 2018 года их рост составил 8%, что на 0,4% меньше, чем было в январе-ноябре.

По данным главного статистического ведомства Беларуси, на оплату труда приходилось 64,2% доходов, трансферты населению (пособия, пенсии и пр.) занимают 23,3%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,9%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,5%.

Ранее в Белстате сообщили о резком росте средней зарплаты в декабре – она увеличилась на 121,3 рубля и превысила 1100 рублей