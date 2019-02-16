В субботу в Беларуси без осадков и до +10 градусов

В субботу, 16 февраля, в Беларуси ожидается без существенных осадков, местами будет наблюдаться слабый туман, а на отдельных участках дорог – гололедица. Ветер западного направления умеренный, в некоторых районах порывистый.

По данным Белгидромета , температура воздуха днем будет превышать 0 градусов: столбик термометра поднимется до 1-7 градусов тепла, в юго-западной части страны будет и вовсе 8-10 градусов.

В Минске сегодня также будет сухо, вероятность выпадения осадков 5-10%, временами будет дуть порывистый ветер. Днем воздух прогреется до 3-5 градусов, вечером ожидается от 1 до 3 градусов выше нуля.

Из-за плюсовой температуры на реках в Беларуси продолжает таять и разрушаться ледяной покров. Уровень воды прибывает с интенсивностью 1-9 см в сутки. За минувшие сутки от ледяных образований очистились реки Пина в Пинске, Ясельда (приток Припяти) и В. Брагинка (приток Сожа), а у деревни Белица вскрылся Неман. «Структура льда меняется, лед потемнел, появились трещины в ледяном покрове - выходить на лед опасно», - отмечают специалисты.