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16. 02. 2019

Минское «Динамо» проиграло рижским одноклубникам

Во время матча. Фото: ХК "Динамо" Рига

В пятницу, 15 февраля, хоккеисты минского «Динамо» в матче под открытым небом уступили рижским одноклубникам. Встреча проходила на открытом катке школьного стадиона в Риге.

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У минского «Динамо» единственную за весь матч шайбу забросил Олег Евенко (27-я минута игры). У хозяев отличились Гинтс Мейя (11), Оскарс Батня (24) и Андрис Джериньш (48).
 
Итог матча - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) в пользу рижского «Динамо».
 

После игры наставник «зубров» Андрей Сидоренко отметил, что это был хороший напряженный матч, в котором никто не хотел уступать.

«Несмотря на проблемы с составом, играли на победу, - продолжил тренер. - Допустили ряд грубых ошибок. В то же время имели шансы в атаке. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу».

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