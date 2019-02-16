Минское «Динамо» проиграло рижским одноклубникам

В пятницу, 15 февраля, хоккеисты минского «Динамо» в матче под открытым небом уступили рижским одноклубникам. Встреча проходила на открытом катке школьного стадиона в Риге.
После игры наставник «зубров» Андрей Сидоренко отметил, что это был хороший напряженный матч, в котором никто не хотел уступать.
«Несмотря на проблемы с составом, играли на победу, - продолжил тренер. - Допустили ряд грубых ошибок. В то же время имели шансы в атаке. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу».
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