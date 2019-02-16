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16. 02. 2019

Витебские десантники получили 9 бронированных «Кайманов»

Бронированные машины «Кайман» Источник фото: Министерство обороны

На вооружение витебских десантников поступило девять «Кайманов» - это бронированные машины отечественного производства. Новинку белорусского военпрома представили 15 февраля на плацу 103-й воздушно-десантной бригады в Витебске, сообщает Телеграф со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Накануне в торжественной обстановке в Витебске заместитель министра обороны Сергей Симоненко передал первую партию «Кайманов» личному составу 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сил спецопераций. Витебские десантники первыми в стране получили новинку отечественной военной промышленности – это конструкторская разработка 140-го ремонтного завода. Всего им передали 9 бронемашин.
 
«По своим техническим характеристикам и боевым возможностям автомобиль не уступает, а по ряду показателей превосходит аналогичные образцы, состоящие на вооружении иностранных армий», – заявили в Минобороны.
 
«Кайман» весит более 8 тонн, способен разгоняться до 100 км/час и умеет преодолевать водные преграды на плаву со скоростью 7 км/час. На 90% состоит из комплектующих белорусского производства. Прибывшие в Витебск броневики оснащены гранатометами, а вскоре их еще оснастят пулеметными модулями.
 

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