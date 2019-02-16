Витебские десантники получили 9 бронированных «Кайманов»

На вооружение витебских десантников поступило девять «Кайманов» - это бронированные машины отечественного производства. Новинку белорусского военпрома представили 15 февраля на плацу 103-й воздушно-десантной бригады в Витебске, сообщает Телеграф со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Накануне в торжественной обстановке в Витебске заместитель министра обороны Сергей Симоненко передал первую партию «Кайманов» личному составу 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сил спецопераций. Витебские десантники первыми в стране получили новинку отечественной военной промышленности – это конструкторская разработка 140-го ремонтного завода. Всего им передали 9 бронемашин.

«По своим техническим характеристикам и боевым возможностям автомобиль не уступает, а по ряду показателей превосходит аналогичные образцы, состоящие на вооружении иностранных армий», – заявили в Минобороны.

«Кайман» весит более 8 тонн, способен разгоняться до 100 км/час и умеет преодолевать водные преграды на плаву со скоростью 7 км/час. На 90% состоит из комплектующих белорусского производства. Прибывшие в Витебск броневики оснащены гранатометами, а вскоре их еще оснастят пулеметными модулями.