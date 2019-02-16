Пограничники нашли у грузина 0,6 г гашиша: он получил 3 года колонии

34-летний грузин отправится в колонию на три года за 0,6 грамма гашиша, который у него нашли пограничники на белорусско-польской границе. Такой вердикт 12 февраля вынес суд Московского района Бреста.

Гражданина Грузии задержали в декабре 2018 года в одном из пунктов пропуска на границе с Польшей. Мужчина возвращался на автомобиле с друзьями из Франции. Когда пограничники проверяли у компании документы, служебная собака среагировала на одного из них. Во время досмотра в куртке грузина нашли 0,6 гашиша. Позже он объяснил, что случайно оставил при себе наркотик – мол, не докурил.

Суд признал иностранца виновным в виновным в незаконных без цели сбыта перевозке и хранении, а также в перемещении через границу наркотиков, сообщает TUT.by со ссылкой на помощника Брестского транспортного прокурора Татьяну Савич. Ближайшие три года он провеет в исправительной колонии.