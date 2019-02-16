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16. 02. 2019

Беларусь рассчитывает вступить в ВТО летом 2020 года

Заседание рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО Источник фото: МИД Беларуси

Беларусь рассчитывает вступить во Всемирную торговую организацию в июне 2020 года. Об этом 15 февраля на заседании рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО в Женеве заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко.

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Накануне в Женеве прошло 11-е заседание рабочей группы по присоединению Беларуси к Всемирной торговой организации. Белорусскую делегацию возглавил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, сообщает Телеграф со ссылкой на пресс-службу МИД.
 
Он призвал другие страны поддержать усилия Беларуси по скорейшему вступлению в организацию. Это может произойти во время 12-й Министерской конференции ВТО, запланированной на июнь 2020 года в Астане. В МИД отметили, что представители ряда стран (России, Казахстана, Украины, США, Канады, ЕС, Китая, Вьетнама и других) выразили готовность к активной совместной работе с Беларусью в этом году для скорейшего завершения переговорного процесса.
 
Следующее заседание рабочей группы состоится до конца лета 2019 года. Сейчас Беларусь продолжает вести переговоры по вступлению в ВТО с шестью «ключевыми» членами: Канадой, Украиной, США, Евросоюзом, Австралией и Бразилией.

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