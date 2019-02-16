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16. 02. 2019

Минобороны: умерший на сборах военнообязанный не жаловался на здоровье

Накануне стало известно, что 45-летний житель Бреста, которого призвали на военные сборы, скончался от сердечного приступа. В министерстве обороны уточнили, при каких обстоятельствах это произошло.

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15 февраля пресс-служба военного ведомства сообщила о смерти военнообязанного Василия Поплавского, 1973 года рождения. 45-летний житель Бреста скончался во время сборов в армии, по предварительным данным, от острой сердечной недостаточности. Точная причина его смерти станет известна позже, когда эксперты проведут необходимые исследования.
 
В Минобороны также сообщили, утром в пятницу мужчина внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Реанимационные мероприятия не помогли спасти его, пишет БелТА. Также в ведомстве отметили, что во время сборов Василий Поплавский не жаловался на самочувствие. Они пообещали оказать всестороннюю помощь семье умершего.

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