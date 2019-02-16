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16. 02. 2019

Пьяный минчанин сообщил о бомбе на станции метро «Малиновка»

метро Малиновка Автор фото: Елизавета Павлова Источник фото: Telegraf.by

Поздно вечером 15 февраля на станции «Малиновка» в Минске пьяный пассажир отказался покидать вагон поезда и заявил сотрудникам службы безопасности, что в его рюкзаке находится бомба. До этого он говорил дежурной по станции, что взрывное устройство заложено в метро, сообщил официальный представитель МВД Александр Марченко.

Инцидент произошел примерно в 23:20. В милицию поступило сообщение, что один из пассажиров утверждает, что в метро заложена бомба. На место происшествия вскоре прибыли правоохранители и саперно-пиротехническая группа. 
 
Оказалось, что на станции «Малиновка» пьяный 34-летний житель Минска наотрез отказался выходить из вагона и стал угрожать дежурной, что заложил бомбу в метро. К нему подошли сотрудники службы безопасности подземки, и им мужчина сказал, что взрывное устройство находится в его рюкзаке. После обследования подземки и личного досмотра гражданина эта информация не подтвердилась.
 
Пассажира отправили на медосвидетельствование, а затем – в изолятор временного содержания. В его крови выявили  1,72 промилле алкоголя. Ранее этот человек был неоднократно судим, уточнили в МВД. Действиям «минера» дадут правовую оценку.

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