В 2019 году в Минске по льготным кредитам построят 758 квартир

Министерство строительства и архитектуры определило перечень многоквартирных и индивидуальных домов, которые будут строиться в 2019 году в Минске с использованием льготных кредитов. Это обусловлено постановлением ведомства №8 от 31.01.2019 года, которое было опубликовано в субботу на Национальном правовом портале.

смотрите также В январе белорусы нарастили рублевые и валютные вклады в банках В перечне домов, которые будут построены в 2019 году в Минске, указаны наименование и место расположения объекта. Всего в городе построят 52,9 тысячи квадратных метров льготного жилья, или 758 квартир. 587 квартир (около 47 тысяч «квадратов») будут построены для нуждающихся в улучшении жилищных условий с привлечением льготных кредитных ресурсов. Еще около 1 тысячи квадратных метров возведут в индивидуальном жилищном строительстве. Как отмечается в документе , на возведение льготного жилья «Беларусбанк» выделит 16,06 млн рублей, около 180 млн рублей будет получено из бюджета на строительство инженерной инфраструктуры для этих домов. Постановление вступает в силу после опубликования. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby