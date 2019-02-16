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16. 02. 2019

Правительство определится с судьбой неэффективных госпредприятий

Александр Турчин Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

В этом году белорусское правительство определится с судьбой неэффективных государственных предприятий, заявил вице-премьер Александр Турчин на заседании в министерства экономики в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе Совмина.

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В этом году в Беларуси будет проведена диагностика крупнейших предприятий, чтобы определить, кто после оказания господдержки работает, кому надо снова помочь, а также какие предприятия работать не будут, даже если им подставить плечо. «Проблема эффективности госсектора - ключевая сегодня», - подчеркнул Александр Турчин.
 
Самое сложное, по его словам, - определит, что же делать с последней категорией предприятий. По предварительной оценке, в Беларуси насчитывается около 30 предприятий, которые формируют основную массу фискальных рисков.
 
«Задача правительства вместе с Минэкономики - определиться в 2019 году по перспективам дальнейших действий в отношении этих предприятий», - сообщил вице-премьер и добавил, что выделение новых объемов финансирования для проблемных организаций правительство даже не рассматривает.

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