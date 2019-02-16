У Сергея Михалка родился третий сын

Утром в пятницу, 15 февраля, у лидера Brutto Сергея Михалка родился третий сын. Прекрасную новость сообщили в Instagram-аккаунте рок-группы.
Буквально только что нас просто ошеломила радостная весть - у Сергея Михалка и Светланы Зеленковской РОДИЛСЯ СЫН!!! Вес - 3,8 кг, рост 53 см! Мама и малыш чувствуют себя удовлетворительно! ⠀ От всех друзей “BRUTTO NOSTRA” от души поздравляем! Ура!!! P.S. Четвёртый ребёнок в семье Михалков: Паша, Аксинья, Макар и...! ⠀ #BruttoFamily #BRUTTO #BRUTTONOSTRA #Lyapis98 #Ляпис98 #Ляпис #ЛяписТрубецкой #lyapiscrew #DREZDEN #family #семья #дети #children #Зеля #Михалок #СергейМихалок #жизнь #музыка #music #life #деньрождения #сын #новорожденный #мама #папа #son #newborn
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