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16. 02. 2019

Милиция выяснила, кто и зачем вез холодильник на «скорой» в Гродно

Житель Гродно увидел, как медики грузят холодильник в машину скорой помощи, и рассказал об этом редакции одного из популярных интернет-ресурсов в Беларуси. Милиция провела проверку и сообщила ее итоги: перевозка холодильника в автомобиле службы 103 не является противоправным деянием.

Житель Гродно возмущался, что пока медики перевозили в машине скорой помощи холодильник, кому-то могла понадобится экстренная помощь. Сегодня в УВД Гродненского облисполкома прокомментировали этот случай.
 
Милиционеры Ленинского РОВД установили, что автомобиль скорой помощи, в которую медики загрузили холодильник, принадлежит Зельвенской ЦРБ. Оказалось, что на этой машине из Зельвы в Гродно привезли пациента, а по дороге назад загрузили холодильник, который отправился одному из сотрудников медицинского учреждения от его сына – все равно машина ехала пустой.
 
Официальный представитель УВД Игорь Белозеров подчеркнул, что эта машина не могла быть задействована в экстренной доставке пациентов, и в факте перевозки холодильника нет состава противоправного деяния. Тем не менее, руководству Зельвенской больницы направят письмо для реагирования.
 

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