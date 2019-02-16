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16. 02. 2019

Нетрезвый минчанин на Volkswagen врезался в уборочный автомобиль

Источник фото: ГАИ Минска

Вечером 15 февраля нетрезвый водитель автомобиля Volkswagen Golf врезался в уборочную машину на путепроводе, который соединяет улицы Орловскую и Тимирязева. 22-летнего парня доставили в больницу скорой медицинской помощи.

В ГАИ Минска сообщили, что авария произошла около 22:40. 22-летний водитель Volkswagen Golf, проезжая путепровод на ул. Орловская – Тимирязева, врезался в попутный грузовик дорожной службы с подметальной установкой. МАЗ в этот момент стоял.
 
Водителя легковушки с телесными повреждениями доставили в больницу. Оказалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас ГАИ проводит проверку по факту случившегося.

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