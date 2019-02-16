В Мозыре спасали баржу-бар с людьми, оторвавшуюся от берега

В Мозыре работники МЧС спасли баржу-бар «Три пескаря» с людьми на борту, которая внезапно оторвалась от берега и стала уплывать вдаль. В министерстве по чрезвычайным ситуациям показали видео, как проходила операция по спасению людей.

Субботним утром сотрудники Мозырского районного подразделения МЧС получили сообщение, что от берега на реке Припять в парке Победы оторвало переделанную под бар, в котором в тот момент находились три человека, включая официанта.

Прибывшие спасатели увидели, что баржа находится примерно в 15 метрах от берега. С помощью спасательной доски и веревки они эвакуировали мужчин на берег, а баржу закрепили и пришвартовали к берегу. Выяснилось, что у нее оборвался один из удерживающих тросов.