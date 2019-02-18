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18. 02. 2019

Звезды биатлона выступят сегодня в «Гонке легенд» в Раубичах

Звезды биатлона выступят в «Гонке легенд», которая состоится сегодня во второй половине дня в центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи». До старта соревнований остается несколько часов.

В 17:00 в Раубичах пройдет церемония открытия открытого чемпионата Европы по биатлону. Затем состоятся два масс-старта (для мужчин и для женщин) с двумя огневыми рубежами (17:50-18:35), на которых отберутся пары для смешанной эстафеты, начало которой запланировано на 18:45. А в 19:30 здесь наградят победителей и призеров «Гонки легенд», а также тех, кто отличился в ходе республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер».
 
В «Гонке легенд» будут участвовать биатлонисты, добивавшиеся успеха в своей спортивной карьере: восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, серебряный призер Олимпийских игр Ларс Бергер, титулованная итальянская биатлонистка Карин Оберхофер, известная болгарская биатлонистка Екатерина Дафовска и другие спортсмены.
 
После церемонии награждения победителей  олимпийские чемпионки Дарья Домрачева и Надежда Скардино официально попрощаются с большим спортом. Телеканал «Беларусь 5» будет вести прямую трансляцию с места соревнований.

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Биатлон
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