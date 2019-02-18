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18. 02. 2019

В Гомеле продают старый общественный туалет за 25,5 рубля

Туалет, выставленный на продажу. Фото: et.butb.by

В Гомеле на электронный аукцион выставили старый общественный туалет в Юбилейном сквере в микрорайоне Старый аэродром. Преимущество этого необычного лота в том, что его можно использовать не по назначению, а снести и построить новый объект для осуществления предпринимательской деятельности.

Бывший общественный туалет выставлен на электронной площадке «БУТБ-Имущество» со стартовой ценой 1 базовая величина (25,5 рубля на сегодняшний день). Покупатель лота получит не только здание площадью 108 кв. метров, но и 9 соток земли с правом аренды в течение 21 года. 
 
Однако ему придется в течение трех лет реконструировать туалет или построить новый объект, который будет задействован в предпринимательской деятельности. Еще одно обязательное условие: покупателю запрещается отчуждать или передавать в залог объект недвижимости до исполнения условий договора.
 
Если вас заинтересовал этот лот, помните, что торги назначены на 19 марта. Подать заявление на участие в онлайн-торгах нужно до 13 марта.

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