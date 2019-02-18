В январе ВВП Беларуси увеличился на 0,7%

В январе объем ВВП Беларуси составил 9,9 миллиарда рублей, или в сопоставимых ценах 100,7% к уровню января 2018 года. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

По первой оценке валового внутреннего продукта за январь 2019 года, объем ВВП в текущих ценах составил 9,9 млрд рублей. Он увеличился на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в Белстате уточнили, что индекс-дефлятор ВВП в январе составил 105,1% по отношению к январю 2018 года.

В январе объем промышленного производства в Беларуси составил 9 млрд рублей, что на 0,9% больше, чем было год назад. Объем производства в горнодобывающей промышленности подрос на 3,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 5,2%. Обрабатывающая промышленность пока не в плюсе, но и не в минусе.