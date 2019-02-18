Брестчанин пытался убежать от пограничников в пограничной зоне

В ночь с пятницы на субботу в Брестском районе пограничники задержали 30-летнего мужчину на легковом автомобиле Audi, который попытался от них скрыться. Теперь ему грозит штраф не только за нарушение погранрежима, но и за неповиновение законному требованию должностного лица.

Около трех часов ночи в субботу, 16 февраля, на автодороге Брест- Томашовка пограничный наряд остановил для проверки документов автомобиль Audi. За рулем находился 30-летний житель Брестского района. Оказалось, что водитель не имел права находиться в пограничной зоне, сообщили в понедельник в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Когда мужчина понял, что за нарушение пограничного режима ему грозит наказание, то попытался скрыться от пограничников, однако те его в итоге задержали. Мужчине предстоит выплатить штраф в размере 13 базовых величин (331,5 руб. – прим. Телеграф) за нарушение погранрежима.

Кроме того, ему предстоит ответить за неповиновение законному требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий. Это нарушение наказывается штрафом в размере 2-50 базовых величин или административным арестом.