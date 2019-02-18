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18. 02. 2019

Экстрасенс из Минска снимала порчу с чужих вещей и оставляла их себе

Источник фото: Следственный комитет

В Минске 39-летняя экстрасенс брала чужие вещи и драгоценности под предлогом снятия порчи, но после проведения магического ритуала оставляла их себе. Женщина выманила у людей имущество общей стоимостью 11 тысяч рублей и стала фигурантом уголовного дела о мошенничестве и краже.

Жительница Минска заверяла знакомых, что может снимать порчу и негативную энергетику с вещей, избавлять от вредных привычек. В Следственном комитете сообщили, что она неоднократно брала у клиентов деньги и материальные ценности, которые не собиралась возвращать.
 
Экстрасенс снимала плохую энергетику обычно с дорогостоящих вещей – дубленки, кожаной куртки, золотых сережек и т.п. При этом она просила у людей еду для восстановления сил, которые якобы тратила на снятие порчи. При этом она обворовывала людей, когда была у них в гостях. С июля по сентябрь 2018 года она завладела чужим имуществом на 11 тысяч рублей.
 
Действия минчанки квалифицированы следствием как мошенничество в крупном размере и кража, совершенная повторно. Сейчас гадалка находится под стражей.

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