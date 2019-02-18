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18. 02. 2019

Американские онкологи: сахар повышает риск развития рака

18 февраля стало известно, что американские ученые провели серию исследований и выяснили, что если употреблять сахар и состоящие из него сладости в большом количестве, риск развития рака значительно повышается.

Взаимосвязь чрезмерного употребления сахара и повышением риска возникновения онкологических заболеваний выявляли в Онкологическом центра имени М. Д. Андерсона Техасского университета. Специалисты провели исследование с участием двух групп лабораторных мышей: 
 
  • одна группа грызунов получала такой объем сахарозы, который сопоставим с потребляемым в странах Запада.
  • вторая группа находилась на крахмальной диете без какого-либо количества сахара.
 
По итогам опытов исследователи обнаружили, что повышенное употребление сахара провоцирует рост раковых опухолей. Более того, столовый сахар и кукурузный сироп способствуют увеличению метастазов в легких, сообщает legkomed.ru со ссылкой на британское издание Cancer Research, где было опубликованы материалы эксперимента.
 
Завершив свое исследование, ученые призвали людей ограничить потребление сахара и сладостей, чтобы минимизировать риск возникновения онкологических заболеваний, а также сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета. Вместо конфет, тортов и пирожных лучше употреблять побольше фруктов, сухофруктов, меда и орехов.
 
Стоит отметить, что в Российской академии наук считают заслугой ученых из США в том, что им удалось установить конкретные дозы сахара, провоцирующие рак.
 
"В этом может быть определенный научный интерес", - заявил российским журналистам ученый-генетик Евгений Лильин.
 

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