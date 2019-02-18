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18. 02. 2019

В Беларуси планируют запретить громкую рекламу в транспорте

Источник фото: Telegraf.by

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли ответил на петицию, в которой белорусы просили убрать громкую и раздражающую рекламу в общественном транспорте. В Беларуси могут запретить распространение звуковой рекламы в транспорте, отмечается в ответе замглавы ведомства Андрея Картуна.

Петицию о запрете рекламы в общественном транспорте подписали более 280 человек. Документ передали в министерство антимонопольного регулирования и торговли, а также в министерство транспорта и коммуникаций. Ее авторы отмечали, что звуковая реклама в транспорте причиняет крайний дискомфорт пассажирам: она крайне навязчивая, громкая, от нее раскалывается голова, а наушники не спасают.
 
В МАРТ дали ответ на эту петицию, передает TUT.by. В данный момент правительство готовит законопроект, который может запретить рекламы в салонах общественного транспорта, за исключением социальной рекламы. Он проходит согласования и экспертизы.

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