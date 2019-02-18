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18. 02. 2019

В Лунинце сбили школьницу, переходившую дорогу не по правилам

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

В Лунинце сбили 14-летнюю школьницу, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Травмированного ребенка увезли с места происшествия в больницу, сообщает Телеграф со ссылкой на Госавтоинспекцию Брестской области.

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По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, наезд на школьницу произошел около 7:50 в понедельник, 18 февраля, на улице Железнодорожной в Лунинце. 48-летний местный житель на автомобиле Lancia Kappa сбил 14-летнюю девочку, когда она перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода возле дома №7.
 
Пострадавшую с травмами госпитализировали в Лунинецкую центральную районную больницу.
 

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