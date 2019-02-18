В Лунинце сбили школьницу, переходившую дорогу не по правилам

В Лунинце сбили 14-летнюю школьницу, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Травмированного ребенка увезли с места происшествия в больницу, сообщает Телеграф со ссылкой на Госавтоинспекцию Брестской области.

смотрите также Водитель Volkswagen серьезно пострадал, столкнувшись с молоковозом По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, наезд на школьницу произошел около 7:50 в понедельник, 18 февраля, на улице Железнодорожной в Лунинце. 48-летний местный житель на автомобиле Lancia Kappa сбил 14-летнюю девочку, когда она перебегала проезжую часть вне пешеходного перехода возле дома №7. Пострадавшую с травмами госпитализировали в Лунинецкую центральную районную больницу. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby