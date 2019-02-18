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18. 02. 2019

В Украине чиновник смотрел порно прямо на совещании - видео

В украинском городе Кропивницкий во время аппаратного совещания в областной госадминистрации чиновник включил порнозапись на своем телефоне. Ахи-вздохи были настолько громкими, что их услышали все присутствующие. Инцидент произошел в понедельник, 18 февраля,

CBN сообщает, что инцидент произошел с директором КП Кировоградский облавтодор Андреем Рудником. С телефона чиновника начали раздаваться характерные звуки во время выступления начальника управления регионального развития, градостроения и архитектуры Виктории Куликовой. Она в этот момент рассказывала о нуждах людей с инвалидностью на объектах инфраструктуры. Участники совещания отреагировали на это сдержанным смехом.

Журналистка попыталась взять комментарий у чиновника сразу после совещания. Однако, тот сбежал из здания облгосадминистрации, даже не забрав верхнюю одежду.

 

 

Ранее президент Боливии был также замечен в просмотре порно на своем телефоне в ходе заседания суда.

Источник: korrespondent.net

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