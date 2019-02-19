Министр труда высказалась в поддержку бесплатного ЭКО

В поддержку вспомогательных репродуктивных технологий и бесплатного проведения первой процедуры экстракорпорального оплодотворения выступила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Она заявила, что с помощью ЭКО в нашей стране будет рождаться еще 1500-2000 детей ежегодно, поэтому предоставление возможности бесплатного проведения одной попытки - правильный шаг.

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Глава Минтруда сообщила, что пик рождаемости в Беларуси пришелся на 2015 год, когда на свет появились около 120 тысяч малышей. Однако после этого рождаемость пошла на спад, например, в 2018 году родились менее 95 тысяч детей.

«Пришло малочисленное поколение 1990-х, - объяснила снижение уровня рождаемости Ирина Костевич. - По этой причине у нас сокращается потенциал женщин детородного возраста».

В связи с этим в Минтруда предлагают принять дополнительные меры по увеличению интенсивности рождения детей. В первую очередь это стабильная экономика в стране, обеспеченность жильем, материальное положение семей. Также в Беларуси планируют проводить первую попытку ЭКО женщинам, которые по каким-то причинам бесплодны. Этот вопрос поднимался сегодня во время совещания у президента Александра Лукашенко.

Ирина Костевич заявила, что Минтруда выступает за попытку проведения ЭКО в первый раз за счет государства. По ее мнению, это правильный шаг.

«Это позволит получить дополнительно от 1500 до 2000 детей - хороших, здоровых детей, граждан Республики Беларусь», - цитирует министра БелТА

Ранее глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич адресовал министру здравоохранения и председателю нижней палаты парламента открытое письмо, в котором резко высказался против проведения ЭКО, особенно за счет бюджета