Лента RSS
Подписаться на ленту
19 февраля 2019, вторник, 15:36
+5°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,44
19. 02. 2019

Министр труда высказалась в поддержку бесплатного ЭКО

В поддержку вспомогательных репродуктивных технологий и бесплатного проведения первой процедуры экстракорпорального оплодотворения выступила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Она заявила, что с помощью ЭКО в нашей стране будет рождаться еще 1500-2000 детей ежегодно, поэтому предоставление возможности бесплатного проведения одной попытки - правильный шаг.

смотрите также В Беларуси могут сделать бесплатной одну попытку ЭКО
Глава Минтруда сообщила, что пик рождаемости в Беларуси пришелся на 2015 год, когда на свет появились около 120 тысяч малышей. Однако после этого рождаемость пошла на спад, например, в 2018 году родились менее 95 тысяч детей.
 
«Пришло малочисленное поколение 1990-х, - объяснила снижение уровня рождаемости Ирина Костевич. - По этой причине у нас сокращается потенциал женщин детородного возраста».
 
В связи с этим в Минтруда предлагают принять дополнительные меры по увеличению интенсивности рождения детей. В первую очередь это стабильная экономика в стране, обеспеченность жильем, материальное положение семей. Также в Беларуси планируют проводить первую попытку ЭКО женщинам, которые по каким-то причинам бесплодны. Этот вопрос поднимался сегодня во время совещания у президента Александра Лукашенко.
 
Ирина Костевич заявила, что Минтруда выступает за попытку проведения ЭКО в первый раз за счет государства. По ее мнению, это правильный шаг.
 
«Это позволит получить дополнительно от 1500 до 2000 детей - хороших, здоровых детей, граждан Республики Беларусь», - цитирует министра БелТА.
 
Ранее глава католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич адресовал министру здравоохранения и председателю нижней палаты парламента открытое письмо, в котором резко высказался против проведения ЭКО, особенно за счет бюджета.

Это Интересно
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что надо делать, будучи взрослым:
1. Быть всё время уставшим.
2. Говорить всем, как ты устал.
3. Позволять другим рассказать тебе, как устали они.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.