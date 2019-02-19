Министр труда высказалась в поддержку бесплатного ЭКО

В поддержку вспомогательных репродуктивных технологий и бесплатного проведения первой процедуры экстракорпорального оплодотворения выступила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич. Она заявила, что с помощью ЭКО в нашей стране будет рождаться еще 1500-2000 детей ежегодно, поэтому предоставление возможности бесплатного проведения одной попытки - правильный шаг.
«Пришло малочисленное поколение 1990-х, - объяснила снижение уровня рождаемости Ирина Костевич. - По этой причине у нас сокращается потенциал женщин детородного возраста».
«Это позволит получить дополнительно от 1500 до 2000 детей - хороших, здоровых детей, граждан Республики Беларусь», - цитирует министра БелТА.
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