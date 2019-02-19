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19. 02. 2019

В январе в Беларуси построили 2500 квартир

В январе 2019 года в Беларуси построили 2500 квартир, сообщает Телеграф со ссылкой на данные Национального статистического комитета. Всего в эксплуатацию ввели почти 285 тысяч квадратных метров общей площади жилья.

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По информации Белстата, за январь организации всех форм собственности построили 2500 новых квартир. В эксплуатацию ввели 284,9 тысячи кв.  метров общей площади жилья. Для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий, ввели 115,8 тысячи кв. метров общей площади (около 40% от общего объема), в том числе с использованием господдержки – 84,7 тыс. кв.м.
 
В сельской местности ввели в в эксплуатацию 99,2 тысячи кв. метров общей площади жилья.
 
Ранее Телеграф сообщал, что в этом году в Беларуси планируют построить 4 млн квадратных метров жилья. 1 млн кв. метров построят для льготников.

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