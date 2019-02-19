Магазины в Бресте и Гомеле продавали панно со свастикой

В магазинах ООО «ЕврошопБел» в Гомеле и Бресте продавались декоративные панно с изображением герба нацистской Германии времен Третьего рейха. Запрещенную продукцию изъяли, сообщил во вторник, 19 февраля, официальный представитель МВД Александр Марченко, передает Телеграф.

Декоративные панно с эмблемой черного орла, держащего в лапах венок со свастикой, могли видеть покупатели на витринах магазинов «Еврошоп Бел» в Бресте и Гомеле. В милиции пояснили, что такая символика запрещена в Беларуси, поскольку считается экстремистской. Вещь запрещенный товар изъяли. Предполагается, что его привезли в Беларусь из Китая.

На руководителей магазинов, где подавались панно со свастикой, составили административные протоколы. В Гомеле заведующего магазином за распространение экстремистской продукции наказали крупным штрафом – 6500 рублей. В ближайшее время будут судить и заведующего магазином в Бресте.

Фото: МВД