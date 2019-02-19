Лента RSS
Подписаться на ленту
19 февраля 2019, вторник, 17:13
+5°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,44
19. 02. 2019

Магазины в Бресте и Гомеле продавали панно со свастикой

Источник фото: МВД

В магазинах ООО «ЕврошопБел» в Гомеле и Бресте продавались декоративные панно с изображением герба нацистской Германии времен Третьего рейха. Запрещенную продукцию изъяли, сообщил во вторник, 19 февраля, официальный представитель МВД Александр Марченко, передает Телеграф.

Декоративные панно с эмблемой черного орла, держащего в лапах венок со свастикой, могли видеть покупатели на витринах магазинов «Еврошоп Бел» в Бресте и Гомеле. В милиции пояснили, что такая символика запрещена в Беларуси, поскольку считается экстремистской. Вещь запрещенный товар изъяли. Предполагается, что его привезли в Беларусь из Китая. 
 
На руководителей магазинов, где подавались панно со свастикой, составили административные протоколы. В Гомеле заведующего магазином за распространение экстремистской продукции наказали крупным штрафом – 6500 рублей. В ближайшее время будут судить и заведующего магазином в Бресте.
 

Фото: МВД

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что надо делать, будучи взрослым:
1. Быть всё время уставшим.
2. Говорить всем, как ты устал.
3. Позволять другим рассказать тебе, как устали они.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.