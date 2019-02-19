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19. 02. 2019

Вечером 20 февраля на участке МКАД ограничат движение транспорта

Завтра вечером на участке Минской кольцевой автодороги будет ограничено движение на время проведения следственного эксперимента. Об этом предупреждает столичная Госавтоинспекция.

Как сообщал Телеграф, утром 1 февраля водитель грузового автомобиля Scania столкнулся с ехавшим попутно погрузчиком на внутреннем кольце МКАД. От удара погрузчик столкнулся еще с несколькими легковыми автомобилями – Mazda, Opel и Citroen. В результате этого погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Mazda.
 

В отношении водителя грузовика возбудили уголовное дело. Вечером 20 февраля на МКАД в районе 10-й городской клинической больницы будет проводиться следственный эксперимент. Он начнется в 20:30. В связи с этим движение по крайней правой полосе в направлении улицы Ташкентской остановят, уточнили в ГАИ.
 

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