Вечером 20 февраля на участке МКАД ограничат движение транспорта

Завтра вечером на участке Минской кольцевой автодороги будет ограничено движение на время проведения следственного эксперимента. Об этом предупреждает столичная Госавтоинспекция.

Как сообщал Телеграф, утром 1 февраля водитель грузового автомобиля Scania столкнулся с ехавшим попутно погрузчиком на внутреннем кольце МКАД. От удара погрузчик столкнулся еще с несколькими легковыми автомобилями – Mazda, Opel и Citroen. В результате этого погибли водитель и двое пассажиров автомобиля Mazda. В отношении водителя грузовика возбудили уголовное дело . Вечером 20 февраля на МКАД в районе 10-й городской клинической больницы будет проводиться следственный эксперимент. Он начнется в 20:30. В связи с этим движение по крайней правой полосе в направлении улицы Ташкентской остановят, уточнили в ГАИ. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby