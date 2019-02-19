Золотова возместила редакции «СБ. Беларусь сегодня» имущественный вред

Главный редактор TUT.BY Марина Золотова, которую судят за бездействие должностного лица, возместила издательскому дому «Беларусь сегодня» имущественный вред, который был причинен неустановленными лицами из числа работников портала. Об этом сообщается на сайте газеты «СБ. Беларусь сегодня».

Марина Золотова перечислила редакции газеты «СБ. Беларусь сегодня» в счет возмещения имущественного вреда 2 683 рубля, о чем следует из копии платежного ордера, который был опубликован на сайте sb.by

Сегодня в суде Заводского района Минска допрашивали главного редактора TUT.BY. Она отказалась признавать, что в ее действиях есть состав преступления, но вместе с тем признала, что не приняла более решительных мер, чтобы ее сотрудники перестали пользоваться чужими паролями к платной ленте БелТА.

До 25 февраля в суде объявлен перерыв.