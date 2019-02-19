В Мстиславле пенсионер из ревности убил 82-летнюю жену

В Мстиславле 80-летний дедушка избил до смерти 82-летнюю супругу, приревновав ее к другому мужчине. Сейчас следователи выясняют, при каких обстоятельствах произошло убийство.

В Следственном комитете сообщили, что трагический инцидент произошел вечером в понедельник, 18 февраля. Нетрезвый 80-летний мужчина избил руками и палкой супругу, которая была на два года его старше. Женщина получила телесные повреждения и умерла на месте.

По данным следствия, убийству предшествовал конфликт на почве ревности. Пенсионера задержали, сейчас решается вопрос о применении к нему меры пресечения.