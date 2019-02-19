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19. 02. 2019

В Мстиславле пенсионер из ревности убил 82-летнюю жену

На месте преступления Источник фото: Следственный комитет

В Мстиславле 80-летний дедушка избил до смерти 82-летнюю супругу, приревновав ее к другому мужчине. Сейчас следователи выясняют, при каких обстоятельствах произошло убийство.

В Следственном комитете сообщили, что трагический инцидент произошел вечером в понедельник, 18 февраля. Нетрезвый 80-летний мужчина избил руками и палкой супругу, которая была на два года его старше. Женщина получила телесные повреждения и умерла на месте.
 
По данным следствия, убийству предшествовал конфликт на почве ревности. Пенсионера задержали, сейчас решается вопрос о применении к нему меры пресечения. 

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