В Мстиславле пенсионер из ревности убил 82-летнюю жену

В Мстиславле 80-летний дедушка избил до смерти 82-летнюю супругу, приревновав ее к другому мужчине. Сейчас следователи выясняют, при каких обстоятельствах произошло убийство.
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В Мстиславле 80-летний дедушка избил до смерти 82-летнюю супругу, приревновав ее к другому мужчине. Сейчас следователи выясняют, при каких обстоятельствах произошло убийство.
Что надо делать, будучи взрослым:
1. Быть всё время уставшим.
2. Говорить всем, как ты устал.
3. Позволять другим рассказать тебе, как устали они.