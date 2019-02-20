Скандинавский антициклон принесет в Беларусь морозы и сильный ветер

Белорусские синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни температура воздуха понизится, ожидается порывистый ветер и гололедица на дорогах.

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Холод в Беларусь принесет скандинавский антициклон, смещающийся на территорию Польши. По информации Белгидромета , завтра по северо-востоку и юго-западу страны пройдут небольшие осадки в виде снега.

Ветер северо-западного направления порывистый, местами сильный порывистый. В ночные часы ожидается 1-6 градусов ниже нуля, днем – от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. В юго-западной части будет теплее: 0 – плюс 1 ночью и 2-4 градуса тепла днем.

В пятницу и субботу будет преимущественно без осадков, лишь ночью 22 февраля местами в юго-западной части Беларуси пройдет снег. В пятницу ожидается северный порывистый ветер (сильный порывистый местами по востоку), термометр покажет 3-13 градусов мороза ночью и минус 6 – плюс 1 днем.

В субботу ветер прогнозируется северо-западный, западный умеренный, днем в северных районах порывистый. Ночью будет 5-12 градусов со знаком минус, в восточных районах похолодает до минус 15. Днем синоптики прогнозируют от минус 5 до плюс 2.