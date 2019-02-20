На границе задержали россиянина, который шел в Пользу за лучшей жизнью

Освободившийся из мест лишения свободы мужчина пытался нелегально попасть в Польшу через белорусскую границу. Его задержали 19 февраля в Гродненском районе, сообщает в среду Госпогранкомитет.

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Пограничники задержали 54-летнего мужчину, когда он пытался незаконно перейти государственную границу в Гродненском районе. Мужчина сообщил, что он является гражданином России. Но из документов у него была лишь справка об освобождении из мест лишения свободы, паспорта при себе не оказалось.

Задержанный признался, что хотел попасть в Польшу, чтобы обрести лучшие жизненные условия. В отношении него начали административный процесс по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях: за нарушение погранрежима, правил пребывания и незаконное пересечение границы.

Белорусские пограничники проинформировали об этом инциденте польских коллег. Личность нарушителя устанавливается, добавили в ГПК.