Ученые заявили, что в большинстве стран рак шейки матки победят к концу столетия

В этом смысле Австралия может служить отличным примером: местная национальная профилактическая программа работает настолько хорошо, что, по мнению специалистов, уровень заболеваемости в стране может упасть ниже порога ликвидации (четыре на 100 тысяч) всего за девять лет. Другие страны с высоким уровнем дохода, такие как США, Финляндия, Великобритания и Канада, могут достичь аналогичных результатов за 25-40 лет. Государствам, считающимся менее развитыми, таким как Эфиопия, Гаити и Папуа-Новая Гвинея, может понадобиться на несколько десятилетий больше.

Тем не менее Африка настолько позади, что даже если программы профилактики будут быстро расширяться, ни одна из стран этого региона не сможет победить рак шейки матки к 2100 году. Исследование австралийских ученых показывает, как много работы еще предстоит и сколько людей можно потерять, если не принять активных мер в самое ближайшее время.