Ученые заявили, что в большинстве стран рак шейки матки победят к концу столетия

Результаты ученых из Австралии показывают, что цель ВОЗ по глобальной ликвидации рака шейки матки вполне достижима: по их словам, если со следующего года удастся добиться широкой вакцинации и расширить скрининг шейки матки, этот тип рака может быть ликвидирован в 149 из 181 страны к концу века.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), рак шейки матки поражает
более полумиллиона женщин ежегодно и убивает четверть миллиона. Одна женщина умирает от рака шейки матки каждые две минуты, что делает его одной из самых серьезных угроз. Однако одолеть болезнь нам под силу. Так, используя динамические модели и данные Международного агентства по исследованию рака, сотрудники Университета Сиднея предсказывают, что эти меры позволят предотвратить до 13,4 миллиона случаев рака шейки матки в течение 50 лет, то есть к 2069 году.
«Более двух третей предотвращенных случаев будет в странах с низким и средним уровнем развития человеческого потенциала, таких как Индия, Нигерия и Малави, где до сих пор был ограничен доступ к вакцинации против HPV (папилломавирус человека, или human papillomavirus) или скринингу шейки матки», — утверждает
онкологический эпидемиолог и ведущий автор исследования Карен Канфелл (Karen Canfell).
Соответствующая статья опубликована
в журнале The Lancet Oncology.
Конечный результат этих мер определенно стоит того, чтобы за него бороться: из-за роста численности населения и старения количество случаев рака шейки матки в мире возрастет с 600 000 в 2020 году до 1,3 миллиона в 2069 году. Около 85 процентов случаев этого заболевания развивается в менее развитых регионах, отчасти потому, что показатели скрининга и вакцинации там значительно ниже. Новое исследование показывает, что, если нам не удастся расширить
эти профилактические программы, более чем 44 миллионам женщин во всем мире будет поставлен диагноз рака шейки матки в течение последующих 50 лет, а из этого числа около двух третей могут привести к смертельному исходу 15 миллионов человек. Как заявил глава ВОЗ в прошлом году, задача организации заключается в том, чтобы обеспечить вакцинацию против HPV всех девочек в мире и скрининг каждой женщины старше 30 лет.
В этом смысле Австралия может служить отличным примером: местная национальная профилактическая программа работает настолько хорошо, что, по мнению специалистов, уровень заболеваемости в стране может упасть ниже порога ликвидации (четыре на 100 тысяч) всего за девять лет. Другие страны с высоким уровнем дохода, такие как США, Финляндия, Великобритания и Канада, могут достичь аналогичных результатов за 25-40 лет. Государствам, считающимся менее развитыми, таким как Эфиопия, Гаити и Папуа-Новая Гвинея, может понадобиться на несколько десятилетий больше.
Тем не менее Африка настолько позади, что даже если программы профилактики будут быстро расширяться, ни одна из стран этого региона не сможет победить рак шейки матки к 2100 году. Исследование австралийских ученых показывает, как много работы еще предстоит и сколько людей можно потерять, если не принять активных мер в самое ближайшее время.
Источник: Naked Science