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20. 02. 2019

ЧЕ по биатлону в Раубичах: победителем «индивидуалки» стал болгарин Анев

Красимир Анев

Победителем индивидуальной гонки на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах стал Красимир Анев из Болгарии. Лучшим из белорусов стал Роман Елетнов, который занял 15-е место.

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В индивидуальной гонке на 20 километров с четырьмя огневыми рубежами Красимир Анев допустил лишь один промах и опередив ближайшего соперника - норвежца Тарьей Бё (три промаха) – на 3 секунды.  Бронзовая медаль досталась норвежцу Эндре Стромсхейму, который два раза промахнулся и пришел к финишу с отставанием от победителя на 11,1 секунды.
 
Лучшим из белорусских спортсменов был Роман Елтнов, который занял 15-е место. Сергей Бочарников пришел к финишу под 16-м номером, Владимир Чепелин – 48-м, за ним сразу же - Никита Лобастов, а Антон Смольский  расположился на 63-й строчке.
 
Стоит отметить, что сегодня в Раубичах ветрено, из-за этого ни один из спортсменов не отстрелялся чисто. В 19:30 на дистанцию выйдут женщины.

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