ЧЕ по биатлону в Раубичах: победителем «индивидуалки» стал болгарин Анев

Победителем индивидуальной гонки на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах стал Красимир Анев из Болгарии. Лучшим из белорусов стал Роман Елетнов, который занял 15-е место.
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Победителем индивидуальной гонки на чемпионате Европы по биатлону в Раубичах стал Красимир Анев из Болгарии. Лучшим из белорусов стал Роман Елетнов, который занял 15-е место.
Заглянув в новый ресторан и увидев свисающую с потолка липкую ленту для мух, мы сразу поняли - заведение серьезное и солидное.