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20. 02. 2019

Россельхознадзор разрешил «Савушкину продукту» возить сыры в Россию

Ограничения на поставку сыров белорусского предприятия «Савушкин продукт» и продукции Жлобинского мясокомбината в Россию сняты. Об этом сообщили в среду, 20 февраля, в пресс-службе Россельхознадзора.

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Как отмечается на сайте надзорного ведомства, введенные ранее ограничения на поставки в Россию сыров, произведенных филиалом «Савушкиного продукта» в Каменце, отменяются с 21 февраля под гарантии белорусской стороны. Продукция, которая поступит на российский рынок, должны быть произведена не ранее 21-го числа. Кроме того, ее должен сопровождать электронный ветеринарный сертификат.  
 
Также сегодня стало известно, что департамент ветпроднадзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси отменил ограничения на поставки продукции с Жлобинского мясокомбината в Россию. Такое решение было принято по согласованию с Россельхознадзором. Продукция будет проходить в России усиленный лабораторный контроль.   

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