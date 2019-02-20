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20. 02. 2019

При сортировке мусора в Столине нашли портфель с боеприпасами

Источник фото: ГКСЭ

В Столине коммунальщики при сортировке мусора обнаружили взрывоопасный портфель – в нем находились патроны и банки с порохом. Об этом сегодня сообщила официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток, передает Телеграф.

Во вторник днем сотрудники станции сбора твердых коммунальных отходов в Столине позвонили в милицию. Они сообщили, что обнаружили при сортировке мусора выброшенный кем-то портфель, в котором находились патроны и две банки с порохом.
 
Вскоре после звонка на место происшествия приехала следственно-оперативная группа. Они осмотрели содержимое портфеля и изъяли банки с порохом, а также патроны и капсюли для баллистической и взрывотехнической экспертиз. Сейчас с изъятыми веществами работают специалисты Госкомитета судебных экспертиз.
 
По итогам экспертиз выяснится, пригодны ли патроны для стрельбы и является ли содержимое банок взрывчатым веществом. Одновременно с этим милиционеры устанавливают, как портфель с патронами и порохом попал в мусорный контейнер.

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