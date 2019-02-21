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21. 02. 2019

В Беларуси проверят магазины российской торговой сети «Светофор»

Представители Министерства антимонопольного регулирования и торговли две недели подряд будут проверять магазины «Светофор» в Беларуси, соблюдают ли они законодательство о торговле. Дело в том, что Ассоциация розничных сетей нашла нарушения в работе магазинов российской торговой сети.

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Мониторинг работы магазинов российской торговой сети «Светофор» в Беларуси пройдут с 4 по 18 марта. Он проводится на основании письма Ассоциации торговых сетей, которое было доставлено министру антимонопольного регулирования и торговли Владимиру Колтовичу. В нем были перечислены нарушения, которые допускают торговые объекты. В частности, представители Ассоциации розничных сетей выявили, что на полках «Светофоров» мало белорусских товаров, а санитарные нормы нарушаются.
 
Проверяющие проследят, соблюдают ли магазины «Светофор» ассортиментные перечни, условия хранения продуктов и их сроки годности. 

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