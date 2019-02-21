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21. 02. 2019

В деле об убийстве бизнесмена под Березино появился подозреваемый

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич

Правоохранителям удалось установить подозреваемого в убийстве бизнесмена под Березино, которое произошло в сентябре 2017 года. В раскрытии преступления появились очень серьезные подвижки, заявил сегодня председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Расследование уголовного дела об убийстве березинского предпринимателя обсуждалось в ходе сегодняшней встречи Александра Лукашенко с руководителем СК. В этом деле появился подозреваемый.
 
Результаты расследования будут доведены Следственным комитетом и МВД до общественности после проведения еще некоторых следственных действий и оперативных мероприятий. По словам Ивана Носкевича, это произойдет довольно скоро.
 
«Этому делу было придано, в том числе через СМИ, очень серьезное значение. И глава государства регулярно и у министра внутренних дел, и у меня требует отчета о результатах проведенной работы», - рассказал глава СК.
 
Напомним, в сентябре 2017 года на окраине Березино обнаружили горящий внедорожник Audi Q5, на переднем сиденье которого находилось тело убитого мужчины. Им был 41-летний бизнесмен Сергей Метельский.
 

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