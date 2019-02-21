В деле об убийстве бизнесмена под Березино появился подозреваемый

Правоохранителям удалось установить подозреваемого в убийстве бизнесмена под Березино, которое произошло в сентябре 2017 года. В раскрытии преступления появились очень серьезные подвижки, заявил сегодня председатель Следственного комитета Иван Носкевич.
«Этому делу было придано, в том числе через СМИ, очень серьезное значение. И глава государства регулярно и у министра внутренних дел, и у меня требует отчета о результатах проведенной работы», - рассказал глава СК.
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