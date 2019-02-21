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21. 02. 2019

В Бобруйске из-за столкновения двух автобусов пострадала школьница

Источник фото: УВД Могилевского облисполкома

В Бобруйске из-за столкновения двух городских пассажирских автобусов пострадала школьница. Подробности случившегося сообщили сегодня в УВД Могилевского облисполкома.

Два автобуса столкнулись и получили механические повреждения около 7:30 в среду, 20 февраля, возле дома 46 по улице Энергетиков. Одна из пассажирок - учащаяся одной из школ Бобруйска – пострадала. Девочка получила ушиб пятки. 
 
В УВД уточнили, что один из водителей не учел погодные и дорожные условия, в результате чего два автобусы не смогли разъехаться. Причины и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки, которая проводится по факту аварии.
 

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