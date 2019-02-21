В Бобруйске из-за столкновения двух автобусов пострадала школьница

В Бобруйске из-за столкновения двух городских пассажирских автобусов пострадала школьница. Подробности случившегося сообщили сегодня в УВД Могилевского облисполкома.
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новость
новость
В Бобруйске из-за столкновения двух городских пассажирских автобусов пострадала школьница. Подробности случившегося сообщили сегодня в УВД Могилевского облисполкома.
Сериал "Доктор Артхаус" - безногий врач-мизантроп лечит труп сантехника и находит смысл жизни, говоря в пустой комнате с эхом.