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21. 02. 2019

В Беларуси заблокировали фейковые сайты Беларусбанка и Белагропромбанка

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к шести фишинговым сайтам, которые маскировались под страницы государственных белорусских банков. Об этом сообщает Телеграф со ссылкой на сайт ведомства.

Доступ к фишинговым сайтам, которые использовали названия белорусских банков, был заблокирован по решению Мининформа. Ими являлись следующие веб-ресурсы:  ib-belapb.by, ibank-belapb.ru, belagrobank.by, belagrobank.ru, belagroprombank24.ru, belagroprombank.ru.
 
На этих сайтах размещалась реклама, в которой использовались наименования и товарные знаки Белагропромбанка и Беларусбанка. Клиентам указанных банков предлагалось вводить реквизиты своей учетной записи интернет-банкинга.
 
В министерстве информации просят пользователей обращать внимание на адрес сайта в интернете, чтобы не позволить мошенникам завладеть реквизитами электронных карт и другими конфиденциальными данными.

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